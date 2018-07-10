Російський письменник-терорист тікає з Донбасу: поскаржився на життя в "ДНР"

Терорист Прилєпін скаржиться, що за час перебування на Донбасі "дуже постарів".

Російський письменник-терорист Захар Прилєпін поділився своїми планами щодо повернення до Росії після втечі з "ДНР".

Він розповів, що планує реалізувати низку проектів, пов'язаних з окупованим Донбасом, передає пропагандистський канал RT.

"Ми з Іваном Охлобистіним вже давно хочемо зібрати 25-35 росіян, які могли б приїжджати та реалізовувати проекти з Донецьком", — сказав терорист.

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При цьому Прилєпін стверджує, що може повернутися в "ДНР", якщо на Донбасі почнеться загострення.

"Якщо почнеться загострення бойових дій, то я повернуся назад у склад батальйону", - наголосив бойовик.

Прилєпін каже, що за час перебування на Донбасі "дуже постарів — і фізично, і морально".

"Ці два, три, чотири роки минули як вісім чи десять років. Не буду робити з цього таємницю, я демобілізувався, приїхав до Москви, і у мене в першу ж ніч стався напад. Я вночі думав, що помру. Лікарі в лікарні сказали, що у мене хронічно поганий сон, погане харчування і живу я в стані стресу", - розповів колишній "заступник командира батальйону "армії" "ДНР".

Раніше російський письменник-терорист Захар Прилєпін заявив, що йде з "посади" "заступника командира батальйону армії" "ДНР".