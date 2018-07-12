У військових є низка претензій до якості міномету "Молот"

Після декількох транспортувань міномета “Молот” у нього розвалювалася колісна база, заявляють військові.

Військові висловлюють низку претензій до якості міномету “Молот”.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони заявив колишній заступник командира 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Олександр Самарський.

“Міномет може перевозитися як приховано, так і буксиром за автомобілем. За 3-4 таких буксирування лопалися шви на колісній базі. Проте ці проблеми з часом почали усувати. Такі самі проблеми були і з опорною плитою міномета, ці плити нам замінювали. Те, що говорилося про проблеми із механізмом заряджання, то ці механізми є більш ніжні, ніж на мінометі “Сані”, і потребують більшого догляду. Дійсно, якщо кулачки у механізмі подвійного заряджання не змастити та не почистити, то вони заїдають і не розводяться”, - сказав він.

***До складу радянського мінометного комплексу «Сані» входить 120-мм міномет 2Б11.

М120-15 «Молот» — міномет калібру 120 мм українського виробництва, розроблений на основі радянського міномета 2Б11. За повідомленням виробника, - ПАТ «Завод «Маяк», що входить до складу ДК «Укроборонпром», – на відміну від 2Б11, «Молот» роблять з новітніх сплавів, які мають подовжити йому термін експлуатації.