З початку доби двоє українських військових були поранені на Донбасі

Українські захисники контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню.

З початку доби внаслідок активних бойових дій окупантів двоє українських військових отримали поранення на Донбасі.

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Про це йдеться на офіційній сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Упродовж поточної доби, від 7-ї ранку до 18-ї години російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, один раз з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Упродовж дня ворог відкривав вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, що на Донецькому напрямку, Павлопіль, Талаківка, Лебединське, що на Маріупольському напрямку. Поряд з цим, захисників Павлополя ворог обстріляв із 82-міліметрового міномета та озброєння БМП. На жаль, внаслідок активних бойових дій російських окупантів двоє наших воїнів отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, одного бойовика знищено, двох поранено.

"Українські захисники контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню", - заявляють в Об'єднаних силах.