Доба на Донбасі: бойовики активізувались на Світлодарському напрямку

07:57, 12 липня 2018
Війна
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Бойовики продовжують здійснювати регулярні обстріли українських позицій / фото facebook.com/pressjfo.news

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Як повідомляється у ранковому зведенні прес-центру штабу Об’єднаних сил, на Луганському напрямку біля Станиці Луганської ворог вчинив чергову провокацію на ділянці розведення сторін, випустивши декілька черг з великокаліберного кулемету у бік позицій ЗСУ, чим вже вкотре зірвав виконання рішення Тристоронньої контактної групи. Обстрілу з гранатометів також зазнали захисники Кримського.

Зазначається, що окупанти значно активізувалися на Світлодарському напрямку. Там ворог 7 разів відкривав прицільний, проте нетривалий вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил. Вогневого впливу зазнали захисники Новолуганського, Світлодарська та Луганського.

На Донецькому та Маріупольському напрямках активність противника знизилась у порівнянні з попередньою добою. Російські окупаційні війська відкривали поодинокий вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Красногорівки, Мар’їнки, Авдіївки, Талаківки та Широкиного.

Протягом доби одного українського військовослужбовця було поранено. В той же час, за даними розвідки поранення дістали двоє окупантів.

Упродовж поточної доби противник 5 разів порушив режим припинення вогню на Донецькому та Маріупольському напрямках. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї було обстріляно позиції ЗСУ біля Мар’їнки, Березового, Троїцького та Водяного.

Раніше спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що українські військові мають право відкривати вогонь на власній території, захищаючи її від іноземних військових.

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Теги: #Донбас#ЗСУ