Доба на Донбасі: бойовики активізувались на Світлодарському напрямку

Один український військовий минулої доби дістав поранення.

Протягом минулої доби, 11 липня, російські окупаційні війська 17 разів відкривали вогонь по позиціях об’єднаних сил на сході України.

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Як повідомляється у ранковому зведенні прес-центру штабу Об’єднаних сил, на Луганському напрямку біля Станиці Луганської ворог вчинив чергову провокацію на ділянці розведення сторін, випустивши декілька черг з великокаліберного кулемету у бік позицій ЗСУ, чим вже вкотре зірвав виконання рішення Тристоронньої контактної групи. Обстрілу з гранатометів також зазнали захисники Кримського.

Зазначається, що окупанти значно активізувалися на Світлодарському напрямку. Там ворог 7 разів відкривав прицільний, проте нетривалий вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил. Вогневого впливу зазнали захисники Новолуганського, Світлодарська та Луганського.

На Донецькому та Маріупольському напрямках активність противника знизилась у порівнянні з попередньою добою. Російські окупаційні війська відкривали поодинокий вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Красногорівки, Мар’їнки, Авдіївки, Талаківки та Широкиного.

Протягом доби одного українського військовослужбовця було поранено. В той же час, за даними розвідки поранення дістали двоє окупантів.

Упродовж поточної доби противник 5 разів порушив режим припинення вогню на Донецькому та Маріупольському напрямках. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї було обстріляно позиції ЗСУ біля Мар’їнки, Березового, Троїцького та Водяного.

Раніше спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що українські військові мають право відкривати вогонь на власній території, захищаючи її від іноземних військових.