Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували 110 вибухів в Донецькій області

У Луганській області порушень не зафіксовано.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували 110 вибухів в Донецькій області.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 31 липня до 19:30 1 серпня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

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"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 110 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 75 вибухів)", - йдеться у звіті.

Зокрема, на Донеччині місія зафіксувала вогневу активність в районі Донецької фільтрувальної станції, поблизу блокпосту в Майорске, біля Харчовика і Світлодарська.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія не задокументовано жодного порушення режиму припинення вогню. У попередній звітний період СММ зафіксувала порушення перемир'я, в тому числі, один вибух", - йдеться у звіті.