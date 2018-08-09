В ООН порахували, скільки будинків було знищено через бої під Іловайськом

У місті не функціонував жоден медичний заклад від 10 до 30 серпня 2014 року, тобто до закінчення бойових дій.

Під час бойових дій в Іловайську та навколишніх селах знищили 600 з 1800 приватних будинків та пошкодили 116 багатоповерхових будинків.

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Про це йдеться в доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини Фіона Фрейзер, передає радіо Свобода. Станом на середину серпня через обстріли в місті припинили постачання електроенергії, газу та води. У ніч на 8 серпня у лікарню Іловайська влучив снаряд, який пошкодив головну будівлю та аптеку, зокрема, склад ліків.

У місті не функціонував жоден медичний заклад від 10 до 30 серпня 2014 року, тобто до закінчення бойових дій, йдеться в доповіді.

Водночас в ООН закликали Україну розслідувати порушення прав цивільних під час бойових дій під Іловайськом. «Минуло чотири роки після подій під Іловайськом, однак сторони конфлікту зробили обмежені кроки щодо розслідування ймовірних порушень прав людини, а також порушень міжнародного гуманітарного права, особливо тих, які вчинялися проти цивільних осіб», – зазначила Фрейзер.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2014 року українські військові потрапили в оточення під Іловайськом на Донеччині. Військові регулярних частин Збройних сил Росії, що вторглися до України під прикриттям підтримуваних ними сепаратистів, обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські силовики. За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 300 потрапили в полон, 158 вважають зниклими безвісти.