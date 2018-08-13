У РФ "є плани до Дніпра": генерал розповів про появу в Азовському морі ракет, якими гатили по Сирії

За словами військового, перекинуті Росією з Каспійського до Азовського моря ракетні катери оснащені крилатими ракетами "Калібр" - такими завдавали ударів по Сирії.

За останній рік РФ посилила свою присутність в Азовському морі, завівши туди близько 60 бойових кораблів і катерів. Але головна небезпека - це те, чим саме озброєні російські кораблі.

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Про це розповів генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, передає «Обозреватель».

За словами військового, перекинуті з Каспійського до Азовського моря ракетні катери оснащені крилатими ракетами "Калібр" - такими завдавали ударів по Сирії.

"Цими ракетами можуть за необхідності перекривати мало не всю Україну. Бо дальність вони вже показали на 1500 км, а фактично це російський аналог американського "Томагавка", тобто це може бути до 2500 км - і накривати всю Україну", - пояснив офіцер.

Говорячи про небезпеку російської агресії в Азовському морі, Романенко розповів, що в першу чергу для Кремля це нові можливості з ведення бойових дій проти України з моря та суходолу.

"Вони побудували цей "русскій мір","новоросію", але їхня націленість на південні і східні наші області... Взагалі, у них у Генштабі є плани "до Дніпра", - заявив він.

На думку генерал-лейтенанта, у Заходу є важелі для протидії подібним випадам Росії. Він розповів про звернення України до Америки та ЄС із проханням ввести санкції проти чорноморських російських портів, адекватні тим діям і збиткам, які завдають росіяни Україні.

"Але поки що у нас немає відповідних рішень з боку американців і ЄС, щодо того, що такі санкції будуть розроблені найближчим часом і реалізовані. Триває робота над цим, а в цей час ми ще раз повертаємося до того, що Україна зазнає істотних втрат", - резюмував Романенко.