Криза в Азовському морі: журналісти дізналися, як українська авіація готується протидіяти росіянам (відео)

У зв’язку з кризовою ситуацією, що склалась в акваторії Азовського моря, проводяться регулярні тренування.

Робота бойової української авіації над акваторією Азовського моря тепер зовсім не рідкість. Ударні вертольоти Мі-24 або штурмовики Су-25, що пролітають в декількох десятках метрів над відпочивальниками на узбережжі, не беруть участі в бойових діях на сході України – це лише тренування.

"Для того, щоб постійно підтримувати навички льотного складу з подолання протиповітряної оборони противника і завдання ударів по визначених об’єктах", – пояснює "Радіо Свобода" військовослужбовець ЗСУ Сергій Ялушев.

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​Хоча причина такої активності в небі, визнають авіатори, – не зовсім бажання тримати себе в формі.

"У зв’язку з кризовою ситуацією, що склалась в акваторії Азовського моря, проводяться регулярні тренування. Перевірка готовності армійської авіації до вирішення раптових завдань щодо ураження наземних та морських цілей", – зазначає начальник відділення армійської авіації ОС Мухаммад Буланбаєв.

Кризу, заявляють військові, спровокувала Росія, уже четвертий місяць блокуючи українські порти в Азовському морі.

"На сьогодні, на жаль, авіація – єдиний повноцінний засіб протидії росіянам на морі, який у нас є. Оскільки ані у Військово-морських сил, ані в інших силовиків немає протикорабельних ані берегових, ані надводних комплексів, тобто у нас в принципі немає протикорабельних ракет в країні. Єдиним ефективним способом протидії є авіація", – каже голова правління "Українського мілітарного центру" Тарас Чмут.

Але підготовка екіпажів зі складу Об’єднаних сил зараз не обмежується тільки азовським напрямком. Географія навчань набагато ширша.

Керівництво України вивчає силовий сценарій розблокування ситуації в Азовському морі, заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.