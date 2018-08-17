"Повне відторгнення старих політиків": астролог розповів, коли в Україні оновиться політична верхівка

Він зазначив, що не варто чекати миттєвих змін, однак років "через п'ять-шість ми з вами і забудемо, що нами керували колишні комуністи".

Протягом найближчих семи років Україну очікує повне оновлення політичної еліти.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів астролог Влад Росс. Він пояснив таку ситуацію тим, що в найближчі роки Уран буде знаходиться в знаку Тельця.

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"Символ оновлення ситуації – Уран – у травні цього року увійшов в зодіакальний знак Тельця, і буде під цим знаком сім років. А це означає, що в України є великі шанси на зміни протягом найближчих семи років. Уран – це повне відторгнення старих політиків і прихід до влади молодих – тридцятирічних, сорокарічних політиків, максимум, п'ятдесятирічних", - розповів астролог.

Він зазначив, що не варто чекати миттєвих змін, однак років "через п'ять-шість ми з вами і забудемо, що нами керували колишні комуністи".

Як повідомив Росс, Уран також зруйнує вплив олігархів на українську політику.

"Крім того, Уран зруйнує всю монополію олігархів на українську владу – олігархи підуть у небуття", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Влад Росс розповів, що восени 2018 року є небезпека того, що після початку глобальних економічних воєн вибухне економічна криза.

Повну версію інтерв'ю з астрологом Владом Россом читайте за посиланням.