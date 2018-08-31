КПВВ "Новотроїцьке" відновив свою роботу після закриття через спровоковані пожежею вибухи мін

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв прийняв рішення щодо відкриття КПВВ «Новотроїцьке» з 06:00 31 серпня.

Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду у Новотроїцькому Донецької області відновив свою роботу після дводенного закриття через вибухи мін внаслідок пожеж.

Про це повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил.

"У зв’язку с покращанням безпекової ситуації в районі КПВВ «Новотроїцьке» командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим прийнято рішення щодо відкриття КПВВ «Новотроїцьке» з 06:00 сьогодні, 31 серпня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що вогонь на полях поблизу КрП «Березове 1» і КрП «Березове 2» наразі повністю ліквідовано, і загроз для громадян немає.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня у селищі Новотроїцьке Волноваського району Донецької області було закрито КПВВ через детонацію мін внаслідок пожеж у цьому районі. Крім того, у СММ ОБСЄ повідомляли про пожежу у селі Березове Мар'їнського району.

Рішенням командувача Об'єднаних сил було введено режим «Червоний» на КПВВ «Новотроїцьке», КрП «Березове-1» та КрП «Березове-2».