У Новотроїцькому тимчасово закрито КПВВ через вибухи мін внаслідок пожеж - СММ ОБСЄ

Пожежі викликали детонацію мін у даному районі.

У селищі Новотроїцьке Волноваського району Донецької області тимчасово закрито контрольний пункт в'їзду-виїзду через детонацію мін внаслідок пожеж у цьому районі.

При це йдеться у повідомленні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у мікроблозі Twitter.

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"За спостереженнями СММ ОБСЄ, контрольний пункт в'їзду-виїзду у підконтрольному уряду Новотроїцькому тимчасово закритий через пожежі, що викликали детонацію мін у даному районі", - йдеться у повідомленні.

У СММ також повідомили про пожежу у селі Березове Мар'їнського району. "Камера СММ ОБСЄ в Березовому зареєструвала велику пожежу в безпосередній близькості від неї", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, "шкільне перемир'я" на Донбасі не протрималося і 10 хвилин.