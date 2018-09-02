Постраждалий від вибуху у «Сепарі» терорист Тимофєєв з'явився на похоронах Захарченка

Раніше ЗМІ повідомляли, що «міністр доходів ДНР» помер слідом за ватажком бойовиків.

Так званий «міністр доходів ДНР» Олександр Тимофєєв (відомий також як «Ташкент»), який постраждав від вибуху в кафе «Сепар», з'явився на похоронах ватажка «ДНР» Олександра Захарченка.

Про це повідомляють «Новини Донбасу». Інформацію підтверджують також і ресурси бойовиків.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Тимофєєв помер від отриманих травм ввечері 1 вересня. Тимофєєв знаходився поруч із Захарченком в момент вибуху в кафе "Сепар".

Тимофєєв зайняв посаду "міністра доходів і зборів ДНР" 12 листопада 2014 року. Він був пов'язаний з контрабандними поставками до РФ контрафактної продукції. Також він брав участь у рейдерських захопленнях підприємств і підпорядкував собі весь оборот вугілля "ДНР".

Статок "Ташкента" оцінюється в 17 мільйонів доларів. Тимофєєв був близьким соратником Захарченка. Однак ЗМІ повідомляють, що нещодавно між друзями стався конфлікт.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня стало відомо про загибель ватажка бойовиків «ДНР» Захарченка - він отримав смертельне поранення в результаті вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька, в якому на той момент перебував.