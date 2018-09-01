Слідом за Захарченком помер "міністр доходів ДНР" Тимофєєв - ЗМІ

Тимофєєв також знаходився у кафе "Сепар" під час вибуху.

У "ДНР" помер соратник лідера невизнаної республіки Захарченка і місцевий "міністр доходів" Олександр Тимофєєв з позивним "Ташкент".

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на власні джерела.

"Він помер близько 22.00", - розповів виданню співрозмовник, який був особисто знайомий з Тимофеєвим.

У той же час на сайті "Миротворець" теж з'явилася інформація про смерть "міністра ДНР".

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"Ліквідовано російськими спецслужбами 31.08.2018 р.", - повідомляє "Миротворець".

Сепаратистські ЗМІ поки не підтверджують смерть "Ташкента". За інформацією, підконтрольного бойовикам видання "ДАН" разом з Захарченко загинув його охоронець.

За інформацією ЗМІ, Тимофєєв також постраждав в результаті вибуху в кафе "Сепар", після якого помер Олександр Захарченко.

Тимофєєв зайняв посаду "міністра доходів і зборів ДНР" з 12 листопада 2014 року. Він був пов'язаний з контрабандними поставками в РФ контрафактної продукції. Також він брав участь у рейдерських захопленнях підприємств і підпорядкував собі весь оборот вугілля "ДНР".

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Статки "Ташкента" оцінюються у 17 мільйонів доларів.

Тимофєєв був близьким соратником Захарченко. Однак ЗМІ повідомляють, що нещодавно між друзями стався конфлікт.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня, стало відомо про загибель ватажка бойовиків «ДНР» Захарченка - він отримав смертельне поранення в результаті вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька, в якому на той момент перебував.