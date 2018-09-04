"Ми готові допомогти": в Кремлі прокоментували розслідування росіянами вбивства Захарченка

Прес-секретар російського президента Пєсков вважає, що "є очевидною спроба дестабілізації обстановки".

У Кремлі відмовляються коментувати, на яких правових підставах ФСБ Росії проводить розслідування вбивства на Донбасі ватажка «ДНР» Олександра Захарченка.

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання УНІАН, на яких правових підставах ФСБ Росії відправила своїх фахівців проводити на сході України розслідування вбивства Захарченка, Пєсков сказав: «Я залишаю це без коментаря. Скажу лише те, що тут має місце терористичний акт, очевидна спроба дестабілізації обстановки».

3 вересня керівник служби оперативної інформації і міжнародних зв'язків ФСБ РФ Сергій Бесєда заявив, що фахівці ФСБ РФ уже допомагають у «ДНР» розслідувати вбивство Захарченка.

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«Фахівці там уже працюють. Звичайно, ми готові допомогти», - зазначив він.

За словами Бесєди, відповідальність за вбивство Захарченка лежить, «найімовірніше, на українських спецслужбах».

«Ми думаємо, що це так», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Захарченка було вбито 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька.

1 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про неможливість ведення переговорів у «нормандському форматі» після ліквідації Захарченко.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, перш за все, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключили причетності до вбивства російських спецслужб, для яких одіозна постать Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

2 вересня Захарченка поховали в Донецьку на кладовищі «Донецьке море». Там же поховані ліквідовані ватажки бандформувань «ДНР» «Гіві» і «Моторола».