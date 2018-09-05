Трапезнікова приберуть: росЗМІ повідомили про можливий переворот у "ДНР"

ЗМІ стверджують, що "влада" Трапезнікова, у поспіху призначеного після вбивства Захарченка, нелегітимна.

Після вбивства ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, за повідомленнями росЗМІ, у "республіці" готується переворот з метою обрання нового головного терориста.

"Вже зараз в інтернеті поширюється інформація про нібито мітинг у центрі Донецька, на який запрошуються всі охочі, а метою цього заходу є донести до самого верху вимоги простих донеччан: ніяких "ДНР" і "ЛНР", ніяких кордонів, двом самопроголошеним республікам потрібно об'єднатися під єдиним прапором "Новоросії", - пише "Московский комсомолец".

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ЗМІ стверджують, що "влада" Трапезнікова, у поспіху призначеного після вбивства Захарченка, нелегітимна: він "не обраний народом, не схвалений "парламентом" і не має ніяких підстав претендувати на цю посаду".

"Відхід Захарченка реанімує конфлікти і суперечки між різними угрупованнями в Донецьку. Може навіть розвернутися неабияка боротьба з непередбачуваним результатом, що обов'язково позначиться на ході виборів. І це саме та реакція, якої найменше хотіла б зараз Москва", - кажуть джерела МК.

Також, за повідомленнями ЗМІ, звучать заклики повернути терориста Стрєлкова в "ДНР". Нині він живе в Москві.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченка звинуватили Україну.