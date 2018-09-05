Росія визнала, що окупувала Донбас, відправивши ФСБ для розслідування вбивства Захарченка - Геращенко

Росіяни відмовляються надати будь-яку інформацію про слідчі групи. Захарченка було вбито 31 серпня в результаті вибуху в ресторані "Сепар" у центрі Донецька.

Росія фактично визнала окупацію частини Донбасу, відправивши в Донецьк слідчих для розслідування вбивства ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко написала у Facebook.

"Мінськ. Все, що сьогодні тут відбувалося, тільки закріплює в думці, що вбивство ватажка бойовиків в Донецьку було сплановано його кураторами з Москви (Кремль зачищає свідків своїх злочинів і своїх подільників на окупованому Донбасі), або ж це були кримінальні рейдерські розборки між самими терористами", - зауважила Геращенко.

За її словами, "українська сторона поставила вимогу РФ негайно надати повну інформацію відносно фактів і заяв, що з’явилися в ЗМІ, що російська сторона направила на окупований Донбас якихось слідчих розслідувати вбивство ватажка бойовиків".

"По-перше, це грубе порушення українського законодавства. На українській території слідчі дії можуть вести тільки українські слідчі органи, або з дозволу відповідних структур, а ми росіянам таких дозволів не давали. По-друге, це й порушення Кримінального кодексу самої РФ, який передбачає, що слідчі органи можуть працювати тільки на території федерації. І фактично, це визнання окупації РФ Донбасу, якщо там шастають вже не лише військові, фсбшники, потіряшки, але й слідчі", - наголосила Геращенко.

Вона заявила, що "росіяни категорично відмовилися надати ОБСЄ та Україні будь-яку інформацію про ці свої слідчі групи".

"Так само у звітах СММ ОБСЄ зафіксовано, що росіяни також відмовилися продемонструвати тіла підірваних бойовиків і не допустили до лікарень, де утримують поранених. Це ще раз свідчить про російський слід зачистки подільників", - переконана Геращенко.

Читайте такожЖурналіст назвав чотири основні версії ліквідації Захарченка

"Українська сторона поцікавилася, де зник громадянин Плотницький (колишній ватажок бойовиків "ЛНР" - УНІАН), по якому в Україні відкрито низку кримінальних справ і якого маємо рано чи пізно побачити в українських і міжнародних судах разом з подільниками. Відповіді немає", - додала вона.

Також Геращенко заявила: "Взагалі, так звані представники ОРДЛО намагалися розіграти дешевий водевіль і влаштувати провокацію з "хвилиною пам‘яті" про терориста. Українська делегація, звичайно, відразу ж вийшла з зали, залишивши ОРДЛО з росіянами поминати своїх подільників. А коли ми повернулися до зали, то звернулися до ОБСЄ із закликом вшанувати хвилиною мовчання десятки українців, вбитих внаслідок російської агресії на Донбасі. Серед загиблих від російських вбивць та їхніх маріонеток - наші військові і цивільні, жінки і діти. Українська делегація вся встала. Росіяни, які несуть відповідальність за кожного вбитого українця, та їхні манкрути-янучари сиділи".

Як повідомляв УНІАН, Захарченка було вбито 31 серпня в результаті вибуху в ресторані "Сепар" у центрі Донецька.

1 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про неможливість ведення переговорів у "нормандському форматі" після ліквідації Захарченка. Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про "український слід" у справі про вбивство свого ватажка.

Слідчий комітет РФ повідомив, що розслідує вбивство як тероризм.

У СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, перш за все, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключили причетності до вбивства російських спецслужб, для яких одіозна постать Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

3 вересня керівник служби оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ РФ Сергій Бесєда заявив, що фахівці ФСБ уже допомагають у "ДНР" розслідувати вбивство Захарченка.