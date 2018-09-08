КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу

Єдиний в області контрольний пункт в’їзду-виїзду не працював через проведення робіт з реконструкції.

Сьогодні після проведення робіт з реконструкції за рішенням командувача Об’єднаних сил відновив функціонування єдиний на Луганщині контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська».

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Як повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області, відкрили оновлений КПВВ голова Луганської військо-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз, т.в.о. начальника Головного управління Нацполіції в Луганській області Віктор Радак, начальник ГУ ДСНС в Луганській області Михайло Пшик, керівництво районної адміністрації.

Співробітники Станично-Луганського відділу поліції разом з бійцями батальйону «Луганськ-1» будуть щодобово забезпечувати громадський порядок та публічну безпеку на КПВВ.

Крім того, в межах дорожнього коридору збільшено кількість автоматизованих робочих місць з перевірки документів та штат підрозділу, що забезпечує пропускні операції.

Планується забезпечити комфортний перетин лінії розмежування 10-12 тис. громадян без зменшення безпекової складової. КПВВ облаштовано системою відеоспостереження.

Також завершується підведення комунікацій та будівництво додаткових зручностей для громадян.

Як повідомляв УНІАН, КПВВ «Станиця Луганська» не працював з 2 вересня. На пункті тривали роботи з реконструкції та розбудови з метою покращення умов перетину громадянами лінії розмежування, зокрема, монтували нові модулі для проведення паспортного та фіскального контролю.