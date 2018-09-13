Загострення на Донбасі: бойовики вели вогонь з БМП і гранатометів, поранено двох українських військових

Бойовики обстріляли низку позицій українських військових.

Упродовж минулої доби, 12 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою, проте була цілком контрольованою.

Читайте такожБув спортсменом, вступив до коледжу: на Донбасі загинув 20-річний військовий

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил. "Російські окупанти 38 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Тричі – з застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями", - зазначили в прес-центрі.

Зокрема, противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Золоте, Світлодарськ, Новолуганське, Красногорівка, Березове, Новотроїцьке, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, з мінометів 82-го калібру ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Світлодарськ, Чермалик та Лебединське.

По позиціях оборонців Кримського, Новотошківського та Лебединського окупанти відкривали вогонь з озброєння бойової машини піхоти.

В ході бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, протягом доби одного окупанта знищено, п'ятьох поранено.

"З початку доби ворог з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Березового, Старогнатівки, Гнутового, Водяного та Широкиного. Втрат серед наших захисників немає", - підсумували в прес-центрі.