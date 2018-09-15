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На Донбасі бойовики з гранатометів обстріляли низку позицій українських військових (відео)

19:21, 15 вересня 2018
Війна
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Внаслідок обстрілів втрат серед військових немає \ фото facebook.com/pressjfo.news

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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у зведенні станом на 18.00 суботи, 15 вересня.

Зазначається, що противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Протягом дня позиції Об’єднаних сил були обстріляні з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Красногорівка та Чермалик», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, у разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

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Теги: #Донбас#обстріли