Спостерігачі ОБСЄ зафіксували розміщення бойовиками "Градів" в порушення Мінських угод

Також спостерігачі зафіксували 15 танків (невстановленого типу), 10 самохідних гаубиць (2С1), 12 буксируваних гаубиць (Д-30) і 4 зенітно-ракетні комплекси (9K35 «Стріла-10») поблизу Міусинська.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що зафіксували розміщення бойовиками реактивних систем залпового вогню "Град" з порушенням положень Мінських угод про відведення важкого озброєння.

Про це повідомляє місія у своєму звіті за період з 19:30 12 вересня до 19:30 13 вересня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

Зокрема, спостерігачі задокументували розміщення реактивних систем залпового вогню в порушення визнаних ліній для відведення озброєння.

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"12 вересня у непідконтрольних урядові районах безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії зафіксував 14 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) поблизу Хрустального (колишній Красний Луч, за 56 км на південний захід від Луганська) і 7 РСЗВ (БM-21) біля Міусинська (за 62 км на південний захід від Луганська), розміщених там із порушенням ліній відведення", - йдеться у звіті.

Крім того, того ж дня безпілотник СММ дальнього радіуса дії виявив танк (невстановленого типу), 23 буксирувані гаубиці (чотири 2A36 «Гіацинт-Б», 152 мм, чотири Д-30 «Жаба», 122 мм, і п’ятнадцять 2А65 «Мста-Б», 152 мм) і 10 самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм) біля Хрустального за лініями відведення, проте за межами виділених місць зберігання озброєння.

Також спостерігачі зафіксували 15 танків (невстановленого типу), 10 самохідних гаубиць (2С1), 12 буксируваних гаубиць (Д-30) і 4 зенітно-ракетні комплекси (9K35 «Стріла-10») поблизу Міусинська.

Раніше УНІАН повідомляв, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що зафіксувала на окупованій частині Донбасу 23 танки та 29 артилерійських установок невстановленого типу.