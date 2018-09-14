Ситуація на Донбасі загострилася: один військовий поранений, терористи зазнали втрат

Упродовж минулої доби, 13 вересня, ситуація в районі проведення операції мала ознаки до загострення на окремих напрямках.

За минулу добу, 13 вересня, на Донбасі бойовики російсько-окупаційних бандформувань 37 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що противник 6 разів використав важке озброєння.

Обстріли зафіксовані в районах Станиці Луганської, Кримського, Новотошковського, Луганського, Троїцького, Верхньоторецької, Авдіївки, Пісок, Красногорівки, Мар'їнки, Березового, Старогнатівки, Гранітного, Чермалика, Павлополя, Гнутового, Водяного, Лебединського та Широкіного.

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"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Чермалик, Гнутове та Водяне, а з міномету 120-го калібру – біля Чермалика та Кримського. Також протягом минулої доби в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Чермалик та Гнутове наші опорні пункти були обстріляні з озброєння бойових машин піхоти. А поблизу Новотошківського та Гранітного ворог застосував протитанкові керовані ракети", - йдеться в повідомленні.

Крім того, від початку доби, 14 вересня, зафіксовано 4 обстріли. Протягом доби втрат в лавах ЗСУ немає.

За даними розвідки, минулої доби було знищено одного та поранено чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ.

Як повідомляла українська розвідка, Росія під виглядом навчань перекидає до кордону з Україною свої війська з "Ураганами" на озброєнні.