Дружина загиблого АТОшника подала на Росію до суду

Суд не називає прізвище родини.

Дружина загиблого у зоні проведення АТО військового подала позов проти Росії про стягнення моральної шкоди у розмірі €60 тис.

Про це повідомляється на сайті Судової влади. Зазначається, що в липні 2014 року під час виконання завдання щодо евакуації травмованих колег біля м. Шахтарськ, БТР-80, яким керував боєць, підірвався на фугасі збройних формувань Росії.

Тоді загинув чоловік позивачки та ще один військовий, восьмеро були поранені.

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Жінка вказує, що відомим є факт військової агресії Російської Федерації проти України, в результаті чого загинув її чоловік, тож саме Російська Федерація повинна нести відповідальність за дії, в результати яких гинуть українці, і саме з цієї країни слід стягнути моральну шкоду на її користь, завдану загибеллю чоловіка та батька.

Наразі судом відкрито провадження у справі та призначено справу до судового розгляду.

Згідно з даними Реєстру судових рішень, йдеться про Павла Станіславовича Дияка. Він підірвався та загинув 12 липня 2014 року, евакуюючи інших бійців, передає "Українська правда".

У липні 2014 року Дияка посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня.

Його дружина подала позов своїх інтересах та інтересах малолітньої доньки. Його розглядатиме суд у Хмельницьку.