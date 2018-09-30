При обстрілі Майорська бойовики поранили в голову місцеву жительку - СЦКК

Також, в результаті обстрілу зазнав значних ушкоджень дах одного з приміщень для утримання тварин.

Унаслідок обстрілу Майорська з боку бойовиків 28 вересня місцева жителька дістала дотичне кульове поранення голови, а також внаслідок обстрілів зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.

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Про це йдеться у повідомленні української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), розміщеному на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook.

«Бойовики не обмежують себе в злочинному застосуванні озброєння, яке заборонене Мінськими угодами. В хід ідуть міномети, артилерія та стрілецька зброя. При цьому вибір напрямку ведення вогню для збройних формувань Російської Федерації не принциповий. За повідомленням, яке надійшло від представників цивільної адміністрації, 28 вересня 2018 року близько 18.15 бойовики збройних формувань РФ здійснили обстріл Майорська із застосуванням стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу, на вулиці Кільцевій, 10б за місцем свого постійного проживання отримала дотичне кульове поранення голови громадянка Юрченко Н.В. Потерпіла перебуває у Бахмутській центральній районній лікарні», - йдеться у повідомленні.

Також, зазначається, що за повідомленням, яке надійшло від працівників сільськогосподарського підприємства «Бахмутський аграрний союз», 28 вересня 2018 року збройними формуваннями Російської Федерації було здійснено обстріл Новолуганського із застосуванням артилерії калібру 122 мм та 120 мм мінометів.

«Обстріл вівся у напрямку Байрак – Новолуганське і тривав з 22:05 до 23:35. Офіцерами української сторони СЦКК, які прибули на місце обстрілу, були зафіксовані факти влучань боєприпасів у технічні споруди. В результаті обстрілу зазнав значних ушкоджень дах одного з приміщень для утримання тварин», - йдеться у повідомленні.

На місці обстрілу представниками української сторони СЦКК було виявлено один снаряд калібру 122 мм.

Крім того, повідомляється, що від представників Державної прикордонної служби надійшло повідомлення, що 28 вересня близько 18:20 збройними формуваннями Російської Федерації із застосуванням артилерії було здійснено обстріл Гнутового.

«Групою офіцерів української сторони СЦКК на місці обстрілу було зафіксовано дев'ять воронок від влучань снарядів калібру 122 мм, а також пошкодження від вибухів снарядів у повітрі. Також було виявлено місця влучань боєприпасів, що не вибухнули. На ділянці працюють сапери. Постраждалих серед цивільного населення, на щастя, не зафіксовано”, - сказано в повідомленні.