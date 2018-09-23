Бойовики здійснили провокативні обстріли окупованої Горлівки та Авдіївки - СЦКК

Пошкоджено 12 будинків, без подачі води залишаються Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Курахове, Павлопіль, Селидове та Волноваха.

Збройні формування Російської Федерації здійснили в неділю, 23 вересня, провокативні обстріли тимчасово окупованої Горлівки та Авдіївки.

Про це повідомляє Українська сторона СЦКК на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook.

«23 вересня підконтрольні бойовикам ЗМІ оприлюднили інформацію про нібито обстріл Збройними силами України житлового сектору Горлівки, внаслідок чого були пошкоджені 12 будинків по вулицях Нансена та Артилеристів», - йдеться у повідомленні.

За твердженням бойовиків, вогонь вівся, начебто, з напрямку підконтрольного Україні Торецька (шахта Південна) із загальною витратою у 135 боєприпасів. Жертв серед цивільного населення при цьому зареєстровано не було.

«Відповідний провокативний обстріл дійсно мав місце, але його було здійснено з району колишнього бетонного заводу у Горлівці зі 120-мм міномету з використанням 4-х боєприпасів», - наголошує Українська сторона СЦКК.

Читайте такожБойовики тримають на Луганщині десятки одиниць важкого озброєння - СЦКК

«Даний факт вкотре підтверджує злочинні наміри збройних формувань Російської Федерації скомпрометувати Збройні сили України, поклавши на них відповідальність за порушення режиму припинення вогню, недотримання Мінських домовленостей та завдання шкоди цивільному населенню», - зазначається у повідомленні.

За даними Української сторони в СЦКК, іншу провокацію бойовики вчинили 23 вересня в Авдіївці, обстрілявши працівників підприємства «Вода Донбасу», які виконували аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації пошкоджень Південно-Донбаського водоводу.

«Обстріл здійснювався із застосуванням станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - додали в СЦКК.

Повідомляється, що роботи були негайно припинені, цивільних працівників евакуйовано. Без подачі води залишаються Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Курахове, Павлопіль, Селидове та Волноваха.

Нагадаємо, раніше в українській стороні СЦКК повідомили, що кількість важкого озброєння і військової техніки на тимчасово окупованій території Донецької області зросла у 8,5 разів. Зокрема, зареєстровано до двох танкових батальйонів, два дивізіони самохідної артилерії, дивізіон буксируваних гаубиць, до ста одиниць ББМ, засоби протиповітряної оборони тощо.