Бойовики з початку доби шість разів обстріляли військових, один поранений

Збройні провокації відбулись біля населених пунктів Гнутове, Широкине, Піски, Богданівка на Донецькому напрямку та Кримське - на Луганському напрямку.

З початку доби бойовики здійснили шість прицільних обстрілів, одного військовослужбовця поранено. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони полковник Олександр Мотузяник.

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«Станом на 07.00 ранку було зафіксовано шість прицільних обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ. Більшість з них, а саме п’ять припала на Донецький напрямок. Місцями ворожого вогню були позиції Об’єднаних сил біля населених пунктів Гнутове, Широкине, Піски та Богданівка», - сказав він.

Зокрема, за його словами, на Луганському напрямку цієї ночі противник порушив режим тиші один раз поблизу Кримського, однак цей обстріл був доволі потужним.

«Ворог відкривав вогонь з ручних та автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. І саме там від початку вже цієї доби зазнав поранення один наш військовослужбовець», - зазначив Мотузяник.

В решті випадків, за даними Міноборони, противник застосував піхотну зброю, бійці ОС відкрили вогонь у відповідь поки що лише один раз.

Полковник наголосив, що наразі ситуація в районі відсічі та стримування російської агресії на території Донецької та Луганської областей залишається контрольованою.

Як повідомляв УНІАН, за добу 13 жовтня бойовики 26 разів відкривали вогон по позиціях українських військ, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.