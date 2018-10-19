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На Донбасі окупанти 16 разів обстріляли військових, одного поранено

07:38, 19 жовтня 2018
Війна
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За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та чотирьох поранено / ЗСУ

Російські окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог двічі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook. Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Луганське, Невельське, Новомихайлівка, Степне, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське. На опорний пункт наших військ поблизу Новомихайлівки противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 120 мм. Позиції Об'єднаних сил в районі Чермалика окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру. У Лебединському по наших захисниках вівся вогонь протитанковими керованими ракетами", - йдеться у повідомленні.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено. За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та чотирьох поранено.

Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Авдіївка, Гнутове та Водяне з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

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Теги: #Донбас#війна#бойовики