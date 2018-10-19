На Донбасі окупанти 16 разів обстріляли військових, одного поранено

Ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог двічі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook. Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Луганське, Невельське, Новомихайлівка, Степне, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське. На опорний пункт наших військ поблизу Новомихайлівки противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 120 мм. Позиції Об'єднаних сил в районі Чермалика окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру. У Лебединському по наших захисниках вівся вогонь протитанковими керованими ракетами", - йдеться у повідомленні.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено. За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та чотирьох поранено.

Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Авдіївка, Гнутове та Водяне з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.