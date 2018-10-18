Доба на Донбасі: 17 ворожих обстрілів, двох військових поранено

Ситуація в районі проведення операції залишалася контрольованою Об’єднаними силами.

Упродовж минулої доби, 17 жовтня, окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Під час обстрілів 7 разів було застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook. Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли позицій військ в районі населених пунктів Катеринівка, Новолуганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Лебединське та Широкине.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Захисників Талаківки противник обстріляв із мінометів 120-го калібру. На позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Новолуганське, Гнутове, Лебединське та Широкине окупанти здійснювали вогневий вплив із мінометів калібру 82 мм", - йдеться у повідомленні.

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В ході бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки, чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби поранено.

"Від початку поточної доби противник із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Гнутове та Водяне на Маріупольському напрямку. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі окупанти били з мінометів та задіяли снайперів.