Доба на Донбасі: бойовики обстріляли КПВВ «Майорськ» з мирними громадянами

Найактивніше ворог застосовував зброю на Донецькому та Маріупольському напрямках.

Протягом минулої доби, 20 жовтня, російські окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Один український військовослужбовець дістав поранення.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, ворог застосовував великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. В районі Гнутового противник застосував протитанкову керовану ракету.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій ОС в районі населених пунктів Шуми, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Опитне, Мар’їнка, Тарамчук, Новомихайлівка, Красногорівка, Гнутове, Лебединське та Широкине.

Найактивніше ворог застосовував зброю на Донецькому та Маріупольському напрямках. Тут українські військові змушені були адекватно відповідати на вогонь противника.

За даними розвідки, протягом доби одного з окупантів знищено та ще чотирьох - поранено.

Крім того, увечері з непідконтрольної території поблизу КПВВ "Майорськ", було здійснено постріли зі стрілецької зброї. В результаті обстрілу пошкоджено повітряний балон надувного модулю. В наметі у цей час знаходились цивільні громадяни. На щастя, постраждалих немає.

За поточну добу, станом на 7-му ранку, противник здійснив обстріл українських позицій у районі Попасної. Втрат серед українських військових немає.

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