Вчора ЗСУ тричі відбивали атаки біля звільненого місяць тому поселення і знищили трьох окупантів

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Упродовж минулої доби, 24 жовтня, російські окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог 2 рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, ворожі міни 120-го калібру впали на території села Водяне на Маріупольському напрямку.

Російсько-окупаційні війська, з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Вільний, Катеринівка, Новолуганське, Кам’янка, Піски, Мар'їнка, Тарамчук, Павлопіль, Гнутове та Водяне.

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Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

«Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали захисники Павлополя та Гнутового, а по позиціях в районі Пісків ворог стріляв з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Тричі за минулу добу точилися бойові дії навколо хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, підрозділи Об'єднаних сил адекватно і гідно відповідали», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, про звільнення хутору Вільний штаб ООС повідомив 23 вересня.

За даними розвідки, протягом доби, було знищено трьох окупантів.

Поточної доби бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ в районах Авдіївки, Красногорівки і Гнутового. Важке озброєння не застосовувалось. Один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.