Боєць АТО, який пройшов Іловайськ, наклав на себе руки (фото)
10:08, 30 жовтня 2018Війна
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Похорон бійця відбудеться 30 жовтня в Павлограді.
Бійця знайшли повішеним / фото facebook.com
У Павлограді Дніпропетровської області 30 жовтня поховають учасника АТО Сергія Норіка.
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27 жовтня боєць наклав на себе руки - його знайшли повішеним, повідомила у Facebook ветеран АТО Людмила Калініна.
"Він кричав про допомогу, але його більше немає...", - написала вона. Попрощатися з бійцем можна з 8 ранку за адресою вул. Західнодонбаська, 47.
Як повідомляє Gazeta.ua, військовий - боєць батальйону "Донбас", пройшов Іловайський котел.
Раніше голова Комітету Верховної Ради у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю Олександр Третьяков заявив, що більше тисячі учасників АТО наклали на себе руки.
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