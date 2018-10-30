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Боєць АТО, який пройшов Іловайськ, наклав на себе руки (фото)

10:08, 30 жовтня 2018
Війна
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Бійця знайшли повішеним / фото facebook.com

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27 жовтня боєць наклав на себе руки - його знайшли повішеним, повідомила у Facebook ветеран АТО Людмила Калініна.

"Він кричав про допомогу, але його більше немає...", - написала вона. Попрощатися з бійцем можна з 8 ранку за адресою вул. Західнодонбаська, 47.

Як повідомляє Gazeta.ua, військовий - боєць батальйону "Донбас", пройшов Іловайський котел.

Раніше голова Комітету Верховної Ради у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю Олександр Третьяков заявив, що більше тисячі учасників АТО наклали на себе руки.

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Теги: #смерть#боєць АТО