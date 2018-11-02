Хуг пояснив, як зупинити "божевілля" на Донбасі

Колишній заступник Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив, що для припинення страждання жителів Донбасу необхідно виконання мінських домовленостей з боку всіх підписантів.

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Хуг в ефірі телеканалу NewsOne підкреслив, що ОБСЄ «кожен день» перераховує порушення, які фіксуються на Донбасі.

Він підкреслив, що у звітах міститься «не все», проте вказав на доступність цієї інформації.

«Якщо б ті, хто підписав угоди, реагували, якби вони виконували обіцянки, ситуація покращилася б і люди по обидві сторони не страждали б від цього постійного божевілля», - заявив Хуг.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Олександр Хуг залишив посаду першого заступника голови СММ ОБСЄ. Про те, що Хуг йде з посади, стало відомо ще 26 вересня.

Британець Марк Етерінгтон вступив на посаду заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні після завершення повноважень Хуга.