Стало відоме ім'я загиблого на Донбасі бійця ЗСУ

У ході бойових дій на Донбасі загинув боєць Віталій Онуфрейчук.

17 листопада в зоні проведення Операції Об'єднаних сил унаслідок обстрілу українських позицій загинув боєць Віталій Онуфрейчук.

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Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА. Зазначимо, що Онуфрейчук народився в 1981 році, жив у Чернівцях, служив у 128-й окремій гірничо-штурмовій бригаді.

Водночас, в мережі з'явилася інформація, що боєць був убитий прямим влучанням міни в бліндаж.

Як повідомляв штаб ООС, за добу, 17 листопада, російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям.