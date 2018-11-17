Бойовики 7 раз обстріляли позиції ЗСУ: один військовий загинув

Зафіксовано 6 випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

За добу, 17 листопада, російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям.

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Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил.

При цьому, зафіксовано 6 випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі Станиці Луганської, Жолобка, Новотошківського, Орехово, хутора Вольний, Мар'їнки і Гнутово. Біля всіх цих населених пунктів, крім Мар'їнки і Гнутово, ворог застосував міномети калібру 82 мм. А за позиціями українських військ в районі Жолобка противник відкривав вогонь ще й з мінометів 120-мм калібру.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових.