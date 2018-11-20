Доба на Донбасі: внаслідок ворожих обстрілів поранено трьох українських бійців

Окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях ООС.

Упродовж минулої доби, 19 листопада, російсько-окупаційні війська 21 раз відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил, в тому числі – 9 разів із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Ворог обстріляв позиції ЗСУ в районах населених пунктів Кримське, Жолобок, Новотошківське, Вільний, Луганське, Травневе, Авдіївка, Піски, Опитне, Степне, Березове, Новомихайлівка, Красногорівка, Новотроїцьке, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Гнутове, повідомили у прес-службі ООС.

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"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Новотошківське противник обстріляв з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Кримського, Луганського і Водяного - вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. По захисниках же Чермалика та хутора Вільного російські окупанти застосовували міномети обох калібрів", - йдеться у повідомленні.

У ході бойових дій, троє українських військовослужбовці отримали поранення. За даними розвідки, трьох бойовиків російських окупаційних військ минулої доби знищено, а ще шість окупантів отримали поранення.

Протягом поточної доби обстрілів не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі невідведені "Гради".