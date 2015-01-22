Бойовики не змогли витіснити українських військових з Бахмутської траси - Тимчук (відео)

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

«У цьому районі зафіксована дія двох взаємодіючих артилерійських груп противника (до 40 одиниць ствольної і реактивної артилерії), а також близько 25 танків і 40 ББМ, зосереджених на вузькій ділянці», - пише Тимчук.

За інформацією Тимчука, українські військові також обороняють свої позиції по річці Сіверський Донець. Крім того, відбуваються масовані вогневі удари по позиціях сил АТО в районі Кримського і Трьохізбенки.

Читайте такожБойовики знову обстріляли Донецьк, сили АТО в районі Мар'їнки успішно відбили атаку

«Також російсько-терористичні війська продовжують нарощувати угруповання в своєму базовому районі в смузі Старобешеве - Комсомольське. Зафіксовано прибуття через Амвросіївку чергового конвою (до 20 критих вантажівок, 2 БМП-2). Частина артгрупи противника, яка вела вогонь з району н. п. Комсомольське, змінила вогневі позиції», - повідомляє Тимчук.

Згідно з повідомленням ІС, для підтримки посиленої ротної тактичної групи бойовиків, яка атакує сили АТО в районі Гранітне - Тельманове, також прибуло підкріплення - 3 танки, 10 ББМ.