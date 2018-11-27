У Кремлі заявили, що воєнний стан в Україні може призвести до напруженості на Донбасі

Про реакцію Росії Пєсков радить "питати військових". За його словами, таке рішення може призвести до ескалації напруги.

У Кремлі вважають, що воєнний стан в Україні може призвести до напруженості на лінії зіткнення з окупованими територіями Донбасу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Це внутрішня справа України, але, безперечно, на тлі електорального процесу, звичайно, такий крок, як введення воєнного стану, має особливе і мало чим закамуфльоване забарвлення», - заявив Пєсков.

За його словами, таке рішення може призвести до ескалації напруги. «Потенційно також введення воєнного стану в ряді регіонів може нести загрозу для ескалації напруженості в конфліктному районі, мається на увазі південний схід», - додав прес-секретар президента РФ.

На запитання УНІАН, як на такі дії реагуватиме Росія, Пєсков відповів: «Це треба питати наших військових».

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада ухвалила закон про затвердження указу президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (№9338). Дата не озвучувалася, але перед голосуванням зазначалося, що йдеться про введення воєнного стану з 9.00 28 листопада.

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Разом з тим секретар РНБО Олександр Турчинов пояснив, що воєнний стан введено з 14.00 26 листопада. «Дата початку воєнного стану в постанові, за яку проголосувала Верховна Рада - 26 листопада 14.00», - повідомив Турчинов.

Як сказано в пояснювальній записці до доопрацьованого законопроекту «Про затвердження указу президента України» Про введення воєнного стану в Україні», оприлюдненого на сайті Верховної Ради, очільникові держави «запропоновано ввести в Україні з 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 терміном на 30 діб до 14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 року воєнний стан».

Крім того, на сайті парламенту в додатку до указу президента наголошується, що очільник держави постановив «ввести в Україні воєнний стан з 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року терміном на 30 діб до 14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 року».

Воєнний стан введено в ряді областей, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів, за рекомендацією РНБО у відповідь на відкриту агресію російських військових щодо українських суден 25 листопада.