Бойовики обстріляли в Дзержинську дитячий садок та житловий будинок

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Донецькій області.

«Надійшло повідомлення про влучання снаряду у житловий будинок по вул. Юності м.Дзержинська, пошкоджено одну з квартир. На місці працює слідчо-оперативна група. Поки інформації про загиблих та поранених немає. Деталі уточнюються», - сказано у повідомленні.

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Також станом на 17.00 правоохоронці з місця події повідомили про потрапляння снаряду у дитячий садок № 5, розташований на вулиці Юності. Діти не постраждали.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Дзержинську через обстріли проросійських бойовиків евакуювали вихованців міського центру соціально-психологічної допомоги для дітей.

За даними Управління інформаційної політики та з питань преси Донецької ОДА, цього тижня в області внаслідок обстрілів терористів у Вуглегірську загинуло двоє дітей, ще двоє - у Дебальцевому і Мар`їнці. Пораненій дівчинці з Вуглегірська ампутували нижню кінцівку.