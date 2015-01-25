В Україні оголошено день жалоби за загиблими в Маріуполі

У зв'язку із загибеллю мирних жителів Маріуполя 24 січня 2015 року внаслідок масованого обстрілу житлових районів міста бойовиками в Україні оголошено день жалоби. Про це повідомляється на сайті президента.

Відповідний Указ № 30/2015 Глава держави підписав сьогодні вночі.

Пам'ять загиблих громадян о 12 годині буде вшановано хвилиною мовчання.

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На будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на всій території України буде приспущено Державний Прапор.

Також в документі наголошується на необхідності скасування розважально-концертних заходів, спортивних змагань, внесення відповідних змін до програм теле- та радіопередач.