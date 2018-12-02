Повна тиша на Донбасі: бойовики не відкривали вогонь по позиціях українських військових

Ситуація в зоні проведення операції Об’єднаних сил залишається під контролем українських військових, заявили в штабі.

Упродовж поточної доби, станом на 18.00, бойовики не відкривали вогню в напрямку оборонних укріплень Об'єднаних сил. Читайте такожБойовики зазнали значних втрат на Донбасі Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у вечірньому зведенні. «Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових - наші підрозділи надійно утримують займані рубежі, перебувають в готовності до будь-яких змін та удосконалюють оборонні позиції», - йдеться у повідомленні.

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