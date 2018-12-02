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Повна тиша на Донбасі: бойовики не відкривали вогонь по позиціях українських військових

19:29, 02 грудня 2018
Війна
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Ілюстрація \ REUTERS

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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у вечірньому зведенні.

«Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових - наші підрозділи надійно утримують займані рубежі, перебувають в готовності до будь-яких змін та удосконалюють оборонні позиції», - йдеться у повідомленні.

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Теги: #Донбас#військові