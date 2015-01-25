У Маріуполі сьогодні тихо, українські військові продовжують виконувати свої завдання

З початку сьогоднішнього дня ситуація в Маріуполі спокійна, обстрілів немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про сьогодні на брифінгу в Києві під час відео-включення повідомив заступник керівника сектору "М" полковник Віктор Шедлюх.

"Військові знаходяться на місцях, виконують свої завдання. Ніякої паніки немає. Зараз тимчасове затишшя, обстрілів немає, війська готові відбити будь-який напад", - сказав Шедлюх.

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Як повідомляв УНІАН, унаслідок обстрілу східних житлових кварталів Маріуполя вранці 24 січня загинули 30 людей, майже 100 були поранені. Обстріл, як визначила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, вівся з окупованої території.

Президент України Петро Порошенко оголосив 25 січня Днем жалоби в Україні у зв'язку із трагічною загибеллю мирних жителів Маріуполя.