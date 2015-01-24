Ситуація у районі Маріуполя під контролем – Полторак

«У районі міста Маріуполя Донецької області позиції українських військовослужбовців посилено, обстановка контрольована, вживаються заходи щодо подальшого нарощення сил та засобів з метою забезпечення обороноздатності та захисту від обстрілів мирних мешканців міста», - цитує міністра прес-служба Міноборони.

Міністр підкреслив, що наразі ситуація по всій лінії протистояння стабільна і знаходиться під контролем українських військових на всіх позиціях та блокпостах.

«Протягом доби бойовики робили спроби атакувати блокпости українських військових у районах населених пунктів Нетішино, Малоорлівка, Малоіванівка, Фащівка Донецької області», - зазначається у повідомленні.

Читайте такожОБСЄ закликає розслідувати криваві події у Маріуполі«Збройні Сили України нанесли вогневе ураження противнику, у результаті чого він поніс значні втрати живою силою, технікою та змушений був відступити», - підкреслив Полторак.