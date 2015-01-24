Ситуація у районі Маріуполя під контролем – Полторак
У районі Маріуполя позиції українських військовослужбовців посилено, обстановка контрольована, ситуація стабільна, заявив міністр оборони України Степан Полторак.
«У районі міста Маріуполя Донецької області позиції українських військовослужбовців посилено, обстановка контрольована, вживаються заходи щодо подальшого нарощення сил та засобів з метою забезпечення обороноздатності та захисту від обстрілів мирних мешканців міста», - цитує міністра прес-служба Міноборони.
Міністр підкреслив, що наразі ситуація по всій лінії протистояння стабільна і знаходиться під контролем українських військових на всіх позиціях та блокпостах.
«Протягом доби бойовики робили спроби атакувати блокпости українських військових у районах населених пунктів Нетішино, Малоорлівка, Малоіванівка, Фащівка Донецької області», - зазначається у повідомленні.
Читайте такожОБСЄ закликає розслідувати криваві події у Маріуполі«Збройні Сили України нанесли вогневе ураження противнику, у результаті чого він поніс значні втрати живою силою, технікою та змушений був відступити», - підкреслив Полторак.