Напередодні були обстріляні житлові райони Маріуполя, вбито 30 чоловік, 75 поранені. Видання Conflict Report по пунктах довело, що снаряди прилетіли з боку територій, підконтрольних росіянам і бойовиків, повідомляє Новое время.

Пункт перший: Геолокація

Відразу після атак у мережі з'явилися багато відеороликів, на яких можна було знайти і воронки від ударів. За допомогою Google maps було визначено точне місце і вулицю на відео, яка виявила з якого боку були запущені ракети.

Пункт другий: Визначення кута обстрілу

З допомогою компаса, висоти, з якої знімали воронки, і карт автор зміг встановити, що удар був нанесений з сходу під кутом більше 90 градусів.

Пункт третій: Співвідношення технічних чинників геополітичних з справжніми фактами

Варто відзначити, що мова йде про атаку БМ-21 Град, мінімальна відстань обстрілу якого становить 4-5 км, тобто важливо розуміти, що місце, звідки були здійснені атаки на Маріуполь, знаходиться як мінімум за 5 км від міста.

При цьому українські сили займають позиції максимум в двох кілометрах від міста. Після цього йде 2 км так званої лінії розмежування, після чого вже знаходяться російсько-терористичні війська. Автор приходить до висновку, що Град перебував на лінії за населеним пунктом Лебединське.

Багато вже забули той факт, що саме ця територія була здобута росіянами під час прямого вторгнення 27 серпня, коли бої йшли переважно на підходах до Донецька та Луганська. Тоді в Приазов'ї було тихо, і раптове захоплення окремих територій від бойовиків міст оголив присутність російських військ в Україні.

Незабаром таким же чином путінські військові проклали коридор на північ, з'єднавши захоплений Донбас з Приазов'ям. Біля моря вони сконцентрували велику кількість високоточної техніки, яку бойовикам не так легко опанувати, і яку повинні обслуговувати кадрові російські військові.

"Відповідь на питання, з чиєї вини в Маріуполі були здійснені масові вбивства, може бути дана зі 100% упевненістю: Збройні сили Російської Федерації", - констатує автор.

Нагадаємо, восени стало відомо, що РФ зіткнулася з нестачею козаків і бойовиків, щоб замінити своїх військових на захоплених територіях.

Нагадаємо, що співробітники СБУ перехопили переговори бойовиків до і після залпів РСЗВ Град Маріуполя Донецької області. З перехоплених розмов стає зрозуміло - терористи виконували наказ щодо обстрілу міста ватажків так званої ДНР. В кінці розмови йшлося також про запланований обстріл Талаківки - селища неподалік Маріуполя.