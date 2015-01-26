У Щасті Луганської області сьогодні поранено 2 мирних жителі

Як повідомила на своїй сторінці в соцмережі начальник прес-служби головного управління МВС в Луганській області Тетяна Погукай, 26 січня двічі з боку селища Весела Гора (підконтрольного "ЛНР") був проведений артилерійський обстріл в напрямку вул. Приозерна, профілакторію, стадіону та району теплоелектростанції в Щасті. В результаті обстрілу отримали поранення місцеві жителі - подружжя (1960, 1969 років народження).

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Також пошкоджено тепломагістраль, газопровід, електромережа і будівля по вул. Республіканській, 2-А. Даний факт зареєстрований.