У Щасті Луганської області сьогодні поранено 2 мирних жителі
13:31, 26 січня 2015Війна
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Сьогодні в результаті обстрілу бойовиками міста Щастя Луганської області поранені 2 мирних жителі.
REUTERS
Як повідомила на своїй сторінці в соцмережі начальник прес-служби головного управління МВС в Луганській області Тетяна Погукай, 26 січня двічі з боку селища Весела Гора (підконтрольного "ЛНР") був проведений артилерійський обстріл в напрямку вул. Приозерна, профілакторію, стадіону та району теплоелектростанції в Щасті. В результаті обстрілу отримали поранення місцеві жителі - подружжя (1960, 1969 років народження).
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Також пошкоджено тепломагістраль, газопровід, електромережа і будівля по вул. Республіканській, 2-А. Даний факт зареєстрований.
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