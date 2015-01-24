Терористи всю ніч обстрілювали Станицю Луганську і Щастя - Москаль

Терористи всю ніч інтенсивно обстрілювали з артилерії, мінометів та «Градів» Станицю Луганську.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля, були лише невеликі (на 20 – 30 хвилин) перерви.

Виставлені на пагорбі за Сіверським Донцем (контрольована бойовиками територія) установки «Град» і гармати, які стріляють по житлових кварталах прямою наводкою, видно неозброєним оком. У селищі десятки пошкоджених та зруйнованих будинків, деякі палають досі. Рятувальники виїхати на гасіння пожеж не можуть через постійні бойові дії, йдеться у повідомленні.

У Станиці Луганській немає ні світла, ні газу, ні води, ні тепла. Критична ситуація склалася у мікрорайоні Кондрашівка, який обстрілюється особливо інтенсивно.

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Місцеві жителі, що залишилися у селищі, виїхати у безпечну місцевість не мають можливості. Наслідки нічних обстрілів (кількість зруйнованого житла, постраждалі серед мирних жителів) встановити поки неможливо.

Інтенсивних обстрілів впродовж ночі зазнало також Щастя. Бойовики стріляли із «Градів» та артилерії з боку окупованого «ЛНР» села Весела Гора. На трьох вулицях у центральній частині Щастя зруйновані та пошкоджені житлові будинки, під уламками одного з них загинула 58-річна жінка.

Теплоелектростанція Щастя не постраждала, однак півміста знеструмлене через обриви ліній електропередач. Снарядами розбитий центральний колектор, тому значна частина Щастя залишилася без центрального тепла. Ремонтні бригади з’ясовують масштаби руйнувань і можливість якнайшвидшого відновлення світла і тепла. Зараз у Щасті – 9 градусів морозу.

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«Жителі Станиці і Щастя пережили за вчорашній день та минулу ніч справжнє пекло, - заявив Москаль. – Зруйновані будинки, розбита інфраструктура, відсутність тепла, світла, води, загиблі люди – все це наслідки «русского міра», який Росія через найманців та своїми регулярними військами несе сусідам за те, що вони хочуть жити в нормальній незалежній країні».