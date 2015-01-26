Захарченко заявив про намір "ДНР" та "ЛНР" об'єднатися та вирівняти лінію фронту

Терористичні організації "ДНР" та "ЛНР" ведуть бої з силами АТО, щоб об'єднати свої сили та вирівняти лінію зіткнення сторін, заявив ватажок угруповання "ДНР" Олександр Захарченко, передає РИА Новости.

"Бої йдуть на всій території "ДНР", ми зараз намагаємося з'єднатися з "ЛНР", тим самим вирівняємо лінію фронту та вивільнимо як мінімум бригаду", - заявив Захарченко, відповідаючи на питання журналістів.

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Як повідомляв УНІАН, російсько-терористичні війська ведуть активні бойові дії по всій лінії фронту, прагнучи розширити зону конфлікту.

Про це заявив на прес-конференції в Києві заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Володимир Польовий.

«Обстановка на території Донецької та Луганської областей залишається складною. Бандформування «ДНР» та «ЛНР» і збройні сили РФ ведуть активні бойові дії, прагнучи розширення зони конфлікту та збільшення площі підконтрольних їм територій», - зазначив він.

«На всіх напрямках зони АТО терористи неодноразово обстрілювали позиції українських військових з артилерії, мінометів, гранатометів, танків та реактивних установок «Град», - сказав Польовий.