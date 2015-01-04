У Станиці Луганській тривають бої між силами АТО та бойовиками – Москаль

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля.

За його даними, у Станиці Луганській учора зранку відбулося зіткнення українських силовиків із бойовиками, також селище кілька разів обстріляли з мінометів. Системи життєзабезпечення не пошкоджені й працюють у звичайному режимі.

Станом на 10.00 сьогоднішнього дня у Станиці Луганській все ще тривають перестрілки із застосуванням крупнокаліберних кулеметів та автоматів.

Читайте такожУ Донецьку "козаки" і бойовики ведуть безладні перестрілки - ІСКрім того, Москаль повідомив, що протягом учорашнього дня та минулої ночі терористи «ЛНР» вісім разів обстріляли контрольовану Україною територію Луганської області (для порівняння — за попередню добу обстрілів було 12). «Найгарячіші точки» – Станиця Луганська та Кримське Новоайдарського району. Значних руйнувань інфраструктури та постраждалих серед мирного населення немає.

В інших «гарячих точках» контрольованої Україною території Луганської області (Чорнухине, Трьохізбенка, Щастя) поки що зберігається вогнева тиша.

Як повідомляв УНІАН, за минулу ніч бойовики 10 разів атакували позиції сил АТО.