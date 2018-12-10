Аксьонов зізнався, що псковські десантники допомогли окупувати Крим

Мер російського міста Пскова Іван Цецерський повідомив, що "голова" окупованого Криму Сергій Аксьонов подякував псковським десантникам за "умілі дії" навесні 2014 року.

Так званий "голова" окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов провів зустріч з мером міста Пскова Іваном Цецерським, під час якої подякував російським військовим за допомогу при анексії півострова.

Скріншот повідомлення Цецерського про розмову з Аксьоновим опублікувало у Facebook російське видання "МК в Пскові".

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Цецерський розмістив свою фотографію з Аксьоновим, під якою написав, що той "ще раз подякував псковським десантникам і спецназівцям за вмілі дії навесні 2014 року..."".

"Голова Пскова Іван Цецерський ось так просто і несподівано поділився деталями спецоперації в Криму", – відзначило видання.

Публікацію з Аксьоновим на сторінці Цецерського у Facebook було видалено.

Також схоже повідомлення було розміщено в Instagram Цецерського, повідомляє TJournal. Однак пізніше воно також було відкориговано і слова про «подяки» було видалено.

Як повідомляв УНІАН, раніше генерал-полковник, перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль, який з 25 березня по 3 липня 2014 року виконував обов'язки міністра оборони, назвав російських генералів, серед яких - Олександр Галкін і Андрій Сердюков і низку підрозділів армії РФ, які в 2014 році захоплювали Крим.

За його словами, в окупації півострова брав участь 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк, що входить до складу псковської 76-ї десантно-штурмової дивізії.