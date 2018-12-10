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Аксьонов зізнався, що псковські десантники допомогли окупувати Крим

10:28, 10 грудня 2018
Війна
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"Глава" Криму Аксьонов подякував мера Пскова за допомогу російських десантників під час анексії / lФото УНІАН

Так званий "голова" окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов провів зустріч з мером міста Пскова Іваном Цецерським, під час якої подякував російським військовим за допомогу при анексії півострова.

Скріншот повідомлення Цецерського про розмову з Аксьоновим опублікувало у Facebook російське видання "МК в Пскові".

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Цецерський розмістив свою фотографію з Аксьоновим, під якою написав, що той "ще раз подякував псковським десантникам і спецназівцям за вмілі дії навесні 2014 року..."".

"Голова Пскова Іван Цецерський ось так просто і несподівано поділився деталями спецоперації в Криму", – відзначило видання.

Публікацію з Аксьоновим на сторінці Цецерського у Facebook було видалено.

Також схоже повідомлення було розміщено в Instagram Цецерського, повідомляє TJournal. Однак пізніше воно також було відкориговано і слова про «подяки» було видалено.

Як повідомляв УНІАН, раніше генерал-полковник, перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль, який з 25 березня по 3 липня 2014 року виконував обов'язки міністра оборони, назвав російських генералів, серед яких - Олександр Галкін і Андрій Сердюков і низку підрозділів армії РФ, які в 2014 році захоплювали Крим.

За його словами, в окупації півострова брав участь 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк, що входить до складу псковської 76-ї десантно-штурмової дивізії.

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Теги: #Аксьонов#анексія Криму