У Вуглегірську тривають запеклі бої

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Складною залишається ситуація у Вуглегірську. Бойовики не припиняють обстрілювати позиції сил АТО та околиці міста, піддаючи загрозі життя мирних громадян», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Вуглегірську не припиняються бої між бойовиками і силами АТО - РНБО«Зараз у цьому населеному пункті точаться запеклі бої. Інформація про повне захоплення міста терористами не підтверджується. На теперішній час бойовики контролюють лише окремі райони», - додає штаб АТО.

За даними прес-центру, сили АТО впродовж дня знищили 30 бойовиків, 11 бойових броньованих машин та один танк.

«У ході запеклих боїв сили АТО завдають потужних ударів терористам. За попередніми даними, 30 січня бойовики втратили 30 вбитими та 69 пораненими, 11 бойових броньованих машин та один танк», - зазначається в повідомленні.

Водночас полк "Азов" повідомляє, що місто перейшло під контроль сепаратистів.

"Вночі н.п. Вуглегірськ перейшов під контроль російсько-терористичних вйськ. Наразі за населений пункт точаться бої", - сказано в повідомленні.