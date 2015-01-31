Бойовики обстріляли Луганське, поранені матір і дитина - МВС

Про це у своєму "Фейсбуку" повідомив начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"В результаті обстрілу бойовиками села Луганське Артемівського району осколкові поранення отримали мирні жителі. - Мати, 1982 року народження, і дочка, 2009 року народження. Постраждалі доставлені в міську лікарню Артемівська", - написав Аброськін.

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Раніше в п'ятницю, 30 січня, в Донецьку під обстріл потрапив будинок культури ім.Куйбишева на вул. Панфілова, також осколками снарядів був пошкоджений тролейбус на зупинці Трудові резерви.