Військові захопили в полон ворожий танк Т-72 з екіпажем

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони Степан Полторак на відкритті виставки “Волонтерський воєнпром”.

“Лише вчора був захоплений танк з екіпажем в районі Нікішиного. Це танк Т-72. Зараз з екіпажем проводяться слідчі дії”, - повідомив Полторак.

Також він не виключив, що захоплених у полон терористів обміняють на українських полонених.

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Крім того, Полторак зазначив, що Дебальцеве частково контролюється терористичними угрупуваннями.

За його словами, за вчорашній день загинуло 15 військовослужбовців. На всій лінії зіткнення, починаючи з Луганської області до Маріуполя, поранено 30 чоловік.

Також він додав, що останнім часом під час боїв за Донецький аеропорт було вбито 14 військовослужбовців і 16 було взято в полон.